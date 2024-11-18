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لبنان

التوحيد العربي ينعي "عفيف": لن ينساه كل من عرفه

Lebanon 24
18-11-2024 | 00:32
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نعت امانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، في بيان، مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" محمد عفيف، "الذي استشهد جراء غارة اسرائيلية  استهدفت مقر حزب البعث العربي الاشتراكي في راس النبع ببيروت".
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واعتبرت أنه "باستشهاد الحاج محمد عفيف فقدت المقاومة صوتا مقاوما مدويا، صادحا بالحق والحقيقة، لا سيما نبرة صوته التي كانت تعبر عن شعوره ونبضه المقاوم، والذي لن ينساه كل من عرفه"، متوجهاً "بأحر التعازي من قيادة "حزب الله" ومن عائلة الشهيد ومن رجال المقاومة في لبنان، سائلين الله العلي القدير أن يحشر الشهيد مع الشهداء والصديقين". (الوكالة الوطنية) 
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