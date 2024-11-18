التوحيد العربي ينعي "عفيف": لن ينساه كل من عرفه

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واعتبرت أنه "باستشهاد الحاج محمد عفيف فقدت المقاومة صوتا مقاوما مدويا، صادحا بالحق والحقيقة، لا سيما نبرة صوته التي كانت تعبر عن شعوره ونبضه المقاوم، والذي لن ينساه كل من عرفه"، متوجهاً "بأحر التعازي من قيادة "حزب الله" ومن عائلة الشهيد ومن رجال المقاومة في لبنان، سائلين الله العلي القدير أن يحشر الشهيد مع الشهداء والصديقين". (الوكالة الوطنية)