"معركة متوقعة".. هل أنهى حزب الله "حماس" في لبنان؟

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هل سيُراهن "حزب الله" على حركة "حماس" في لبنان مُجدداً؟ المسألة هذه تعتبرُ جدلية لكنها اقتربت من "الحسم" نوعاً ما وتحديداً في حال انتهت الحرب وذهبت الأمور إلى تسوية "مُحتملة" لكنها قد لا تكونُ قريبة.ضمنياً، فإن "حزب الله" لن يكون بحاجة الى "حماس" في المرحلة المقبلة أقله من الناحية العسكرية، لأنّ أي وجود لها سيعرضه للضغوط بشكل أكبر. لهذا السبب، فإن مصلحة "حزب الله" في المرحلة المقبلة هو تجنيب نفسه مسألة السماح بـ"تمدّد حماس" باعتبار أن هذا الأمر سيكون بمثابة انتهاكٍ للقرار 1701 الذي يُنادي "حزب الله" بتطبيقه لإنهاء الحرب.انطلاقاً من ذلك، تقول مصادر معنية بالشأن العسكريّ وعلى صلة بـ"حزب الله" لـ"لبنان24" إنَّ الحزب لن يوفر أي فرصة لـ"تطويق" نفوذ الأطراف الأخرى التي دخلت حرب لبنان يوم 8 تشرين الأول 2023 انطلاقاً من بوابة الجنوب، فأيُّ تجاوز جديد لن يكون في مصلحة الحزب خصوصاً أن التسوية لن تشمله فقط بل ستطالُ الجماعات الأخرى مثل "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" وحتى أيضاً الجماعة الإسلامية في لبنان.وفق المصادر، فإن الرسائل التي أوصلها "حزب الله" إلى "حماس" سواء بشكل مباشر أو غير مباشر توحي بأنّ الأعمال العسكرية مضبوطة تماماً ولا إمكانية لتنفيذ أي عملية، ما يشير إلى أن الحزب أمرَ بـ"إنكفاء" حماس إلى المخيمات مُجدداً بعدما كانت داخل جنوب لبنان وفي البقاع الغربي.وحالياً، فإن الهجمات الإسرائيلية البرية في جنوب لبنان تفرض على "حزب الله" إبقاء الساحة فارغة من أي تنظيمات أخرى لسببين: الأول ويرتبط بأن "سرية الميدان" مطلوبة جداً في ظل هذه المرحلة، في حين أنّه لا مجال لـ"حماس" في لبنان بالقتال البري أمام التوغل الإسرائيلي باعتبار أن نوعية الأسلحة التي تستحوذ عليها لا تخولها خوض مواجهات مفتوحة كتلك التي يفرضها "حزب الله".لكن أين يمكن الإستفادة من "حماس"؟ التوغل الإسرائيلي الذي كان يسعى لفرض سيطرة على القطاع الغربي وتحديداً لناحية شمع والبياضة والناقورة وطيرحرفا قبل فشله بسبب الاشتباك مع "حزب الله"، يُمكن أن تتم مقابلته أيضاً بـ"تصدّ فلسطيني" إن حصل تقدم إسرائيليّ فعلي باتجاه مدينة صور التي تمثل خط الدفاع الثاني للحزب.المسألة هذه واردة في قاموس الخبراء العسكريين، فالفلسطيني، ورغم انكفائه إلى المخيمات، إلا أنه ليس محصوراً داخلها الآن، فالساحة مفتوحة لدى أي طارئ بغية الخروج منها عند حصول أي تقدّم عسكري إسرائيلي يستوجب المقاومة.فعلياً، لهذا الأمر تبعات كثيرة أبرزها أنّ القتال سيكون عبر "حماس" وبالتالي فإنّ دورها عندها سيُستعاد قتالياً، لكن الخطر يكمنُ في مدى لجوء إسرائيل إلى تصفية المقاتلين من الحركة عبر العمليات الهجومية في الجو، إلا إذا لجأت "حماس" إلى حرب عصابات كتلك التي تخوضها في غزة ضدّ الجيش الإسرائيلي.إذاً، فإن الصورة المعقودة حالياً ضبابية جداً، ومن الممكن في حال مضت إسرائيل قدماً نحو صور أن يتكرر "العمل الفدائي الفلسطيني" كما كان قائماً إبان اجتياح لبنان عام 1982.. ولكن، ماذا عن "حزب الله" في تلك المناطق؟ وكيف سيكون دوره القتالي؟ المشهد العسكريّ يحتاجُ إلى الكثير من التبصُّر وانتظار ما سيقوله الميدان...