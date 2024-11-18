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لبنان

"لقاء سيدة الجبل": الحل الوحيد هو العودة الى لبنان

Lebanon 24
18-11-2024 | 06:33
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عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي في مقر الاشرفيه، حضوريا والكترونيا. وأصدر المجتمعون بيانا قالوا خلاله: "يتوجّه  لقاء سيدة الجبل  إلى نواب الأمة ويحثّهم على المطالبة بفتح جلسة استثنائية في مجلس النواب لمناقشة الاقتراح الاميركي وبخاصة الحرب الدائرة في لبنان منذ أكثر من سنة، فاللبنانيون لهم الحق بالاطلاع على بنود اتفاق يساهم في تحديد مستقبلهم".
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أضاف البيان:" إن احتكار مناقشة الاقتراح بين الولايات المتحدة والرئيس برَي واطلاع الرئيس ميقاتي عليه، ومناقشته فيما بعد مع النائبين علي حسن خليل ومحمد رعد هو أمرٌ مرفوض، لأن اختزال لبنان بفريق واحد يلغي معنى الشراكة الوطنية".

وتوجّه "اللقاء" إلى "حزب الله" قائلا: "سلّم سلاحك للجيش وفقا لنصّ لبناني اسمه الدستور، فهذا أفضل من الاستسلام امام الجيش الاسرائيلي وفقا لموازين قوى ليست لمصلحتك، وكذلك صونا لحياة اللبنانيين الابرياء وممتلكاتهم".

ختم: "لقد قلنا وكررنا مرارا أن الحل الوحيد هو العودة الى لبنان بشروط لبنان، بينما تمرّد حزب الله بسياسة أدّت الى احتلال ايران للقرار الوطني". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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