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لبنان

"OMT" وقوى الأمن الداخلي تُطلقان حملة جديدة للتوعية ضد الاحتيال المالي

Lebanon 24
18-11-2024 | 06:39
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 أطلقت شركة OMT، بالتعاون مع المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، وللسنة الثانية على التوالي، حملة توعية على الاحتيال المالي تحت شعار "لا تقع ضحية الاحتيال: احمِ نفسك"، وذلك بالتزامن مع الأسبوع العالمي للتوعية ضدّ الاحتيال الممتدّ من 17 إلى 23 تشرين الثاني 2024، وتأكيدًا للالتزام الكامل بتحصين مجتمعنا وحمايته من أساليب الاحتيال المالي
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تهدف هذه الحملة بحسب بيان،  إلى "تسليط الضوء ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين على كيفية تجنّب الوقوع ضحيّة عمليات احتيالية مالية".

كما تذكّر الحملة بضرورة الإبلاغ عند التعرّض لأي عملية احتيال عبر خدمة "بلّغ" على موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني "www.isf.gov.lb". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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