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لبنان

تقرير جديد للجنة الطوارئ.. هذا ما بيّنته آخر الأرقام

Lebanon 24
18-11-2024 | 12:35
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نشرت لجنة الطوارئ الحكومية، مساء اليوم، التقرير الـ48 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
 
 
وجاء فيه:

خلال ال 48 ساعة الماضية تم تسجيل 300 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (131غارة) والجنوب (135غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 13522 إعتداء.
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صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 35 شهيداً و 143 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3516 شهيداً و14929 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 1173 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين وقد بلغ عدد مراكز الايواء المعتمدة التي  وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 981 مركزاً.

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 187992 نازحاً (44322 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 18 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 385555 مواطناً سورياً و 225328 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة وضبط الحدود.

حطت قبل ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة عسكرية كويتية في اطار الجسر الجوي الذي اقامته دولة الكويت لإغاثة الشعب اللبناني محملة بأربعين طناً من المساعدات الإنسانية والاغاثية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي.

حسب وزارة الزراعة 70% من القطاع الزراعي في لبنان تأثر بشكل مباشر وغير مباشر جراء العدوان الإسرائيلي وآلاف الهكتارات تضررت بشكل كامل أو شبه كامل، كما اشارت إلى تدمير 65 الف شجرة زيتون بسبب القصف بالفوسفور الأبيض".
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