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لبنان

استشهاد عنصرين من الهيئة الصحية في قانا.. هذه هويتهما

Lebanon 24
18-11-2024 | 13:13
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استشهد العنصران في الهيئة الصحية الإسلامية، مساء اليوم الإثنين، ياسر حكيم وعباس حكيم خلال الغارة المعادية على بلدة قانا. (الوكالة الوطنية) 
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الهيئة الصحية الإسلامية

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