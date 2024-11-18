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لبنان

تل أبيب تحت النار.. شظايا "صاروخ لبناني" تُشعلُ حريقاً وتقطع الكهرباء

Lebanon 24
18-11-2024 | 14:28
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أفادت وسائل إعلام وخدمة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 4 أشخاص، إثر سقوط شظايا صاروخ في تل أبيب، مساء الإثنين.

وأظهرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي اندلاع حريق في منطقة تجارية بين بني براك ورامات جان.
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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن شظايا اعتراضية اصطدمت بخط كهرباء في رمات غان، تسبب في اندلاع حريق وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن السلطات أصدرت تنبيهات للمواطنين بالبقاء في منازلهم في مناطق تل أبيب وتانيا ورامات جان وبني براك وحولون وعدد من المناطق الأخرى.
 
ودوت صفارات الإنذار في هذه المناطق أثر قصف وقع مساء الإثنين، للتحذير من إطلاق صواريخ قادمة.
 
 
 
 

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