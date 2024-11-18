استخدمه "حزب الله" لاستهداف تل أبيب.. ما هي مميزات صاروخ "فاتح 110"؟

"فاتح 110"،

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ويعتبرالذي أدخله حزب الله للخدمة في تاريخ 6 تشرين الثاني الجاري، صاروخاً أرضياً نقطوياً، يستخدم في قصف الأهداف الحيوية بدقة عالية.ويتميز الصاروخ وفقا لبيانات "حزب الله" بأنه يحمل رأسا حربيا بزنة 500 كيلوغرام وقطره 616 ملم، ويبلغ طوله 8.8 متر بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، مشيراً إلى أنّ الصاروخ يتمتع بقدرة تدميرية عالية، كما يمكن إطلاقه من منصات ثابتة أو متحركة ويعمل بالوقود الصلب، وهو صاروخ أرض - أرض نقطوي، يستخدم في قصف الأهداف الحيوية بدقة تصل إلى 10 أمتار.وأظهرت عمليات "حزب الله" في الساعات الأخيرة وجود نقلة نوعية عبر استخدام صواريخ تطال قواعد عسكرية وأماكن إسرائيلية حساسة. (روسيا اليوم)