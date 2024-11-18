قال المعاون السياسيّ لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل لوكالة "رويترز"، الإثنين، إنَّ لبنان وحزب الله وافقا على اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المحتوى، واصفاً الجهد بأنه "الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال بين لبنان وإسرائيل".

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وذكر خليل أنّ "لبنان سلّم رده المكتوب إلى السفيرة الأميركي في لبنان ليزا جونسون الاثنين"، مشيراً إلى أنّ "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت لمُواصلة المحادثات".

وقال خليل إن نجاح المبادرة يعتمد الآن على إسرائيل، مضيفا أنه إذا لم ترغب إسرائيل في الحل "فإنها قادرة على خلق 100 مشكلة".