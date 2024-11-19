رسالة "بالمسيّرات" من "حزب الله"؟

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نشر الاعلام الحربي التابع لـ "حزب الله" فيديو يظهر استهداف قاعدة عسكرية اسرائيلية بالطائرات المسيرة واللافت في الفيديو هو نشر لقطة قصيرة جدا صورت من المسيرّة الانتحارية.وبحسب المصادر فإن هذا النوع من المسيرّات الذي ينقل بشكل مباشر المشاهد الى من يقودها جديد نسبيا ومتطور ولم يعلن الحزب عن استخدامه في السابق.وترى المصادر ان "حزب الله" سيستفيد من هذا النوع من المسيرّات عسكريا بشكل كبير وكذلك إعلاميا اذ انه ستكون لديه القدرة على نشر عمليات الاستهداف بدقة وبشكل يثبت للمتابع دقة بياناته..