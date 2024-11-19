دون تحذير مسبق... غارة اسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة صور (فيديو)



اغار الطيران الحربي المعادي، اليوم الثلاثاء، على مبنى في مدينة صور دون إنذار مسبق، وتوجهت سيارات الاسعاف فورا الى المكان المستهدف.

وأفادت مندوبة "لبنان24" بأنه لا اصابات في الغارة الاسرائيلية على مدينة صور مقابل فرن بحر.

لا اصابات في الغارة الاسرائيلية على مدينة صور مقابل فرن بحر pic.twitter.com/e9ZamY9ji0 — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 19, 2024 Advertisement

وتعرضت اطراف القليلة لقصف مدفعي متقطع وكذلك أطراف المنصوري.

كما اغار الطيران الحربي المعادي على بلدة باريش مستهدفا منزلين مما ادى الى تدميرهما بشكل كامل من دون وقوع اصابات.

وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام "بغارة شنها الطيران المعادي على بلدة عدلون منذ دقائق في منطقة المشاع دمرت مبنى من ثلاث طبقات وتسببت بجرح سبعة اشخاص ، اصاباتهم طفيفة.

وشن الطيران المعادي غارة على الريحان بمنطقة جزين.