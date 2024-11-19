إحالة سوري يجمع معلومات لمصلحة العدو الى القضاء

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، انه "بتاريخ 19/11/2024، أحالت مديرية المخابرات في الجيش على القضاء المختص السوري (م.ح.)، لإقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي، حيث تبين خلال التحقيق تورطه في التعامل مع العدو".

Advertisement