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لبنان

إحالة سوري يجمع معلومات لمصلحة العدو الى القضاء

Lebanon 24
19-11-2024 | 12:56
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أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان مساء اليوم، انه "بتاريخ 19/11/2024، أحالت مديرية المخابرات في الجيش على القضاء المختص السوري (م.ح.)، لإقدامه على جمع معلومات لمصلحة العدو الإسرائيلي، حيث تبين خلال التحقيق تورطه في التعامل مع العدو".
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