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لبنان

الصليب الاحمر ينفي استشهاد أحد عناصره في غارة على الصرفند

Lebanon 24
19-11-2024 | 15:12
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نفى الصليب الأحمر اللبناني في بيان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إستشهاد أحد عناصره في الصرفند.
 
وتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة في المعلومات التي يتم نشرها.
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