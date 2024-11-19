الصليب الاحمر ينفي استشهاد أحد عناصره في غارة على الصرفند

نفى الصليب الأحمر اللبناني في بيان ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام عن إستشهاد أحد عناصره في الصرفند.

وتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة في المعلومات التي يتم نشرها.