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لبنان

الرقم يرتفع.. كم بلغ عدد الشهداء في لبنان جراء عدوان إسرائيل؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 11:51
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أعلنت وزارة الصحة العامّة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3558 شهيداً و 15123 جريحاً.
 
وذكرت الوزارة أن غارات العدو ليوم الثلاثاء، 19 تشرين الثاني، أسفرت عن استشهاد 14 شخصاً وإصابة 87 آخرين بجروح.
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