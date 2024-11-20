الرقم يرتفع.. كم بلغ عدد الشهداء في لبنان جراء عدوان إسرائيل؟

أعلنت وزارة الصحة العامّة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3558 شهيداً و 15123 جريحاً.

وذكرت الوزارة أن غارات العدو ليوم الثلاثاء، 19 تشرين الثاني، أسفرت عن استشهاد 14 شخصاً وإصابة 87 آخرين بجروح.