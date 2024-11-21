بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية

فيديو للحظة إستهداف منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/opbWOA9wSu
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 21, 2024
فيديو للحظة إستهداف منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/opbWOA9wSu
فيديو للحظة إستهداف منطقة الليلكي - الحدث في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/CI1z5nr9ly
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 21, 2024
فيديو للحظة إستهداف منطقة الليلكي - الحدث في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/CI1z5nr9ly
دمار كبير في الكفاءات - الضاحية الجنوبية بعد الغارة الإسرائيلية pic.twitter.com/AvCzqpDoTC
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 21, 2024
دمار كبير في الكفاءات - الضاحية الجنوبية بعد الغارة الإسرائيلية pic.twitter.com/AvCzqpDoTC