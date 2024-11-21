بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية

حصل "لبنان 24" على فيديو يُظهر لحظة شنّ العدوّ الإسرائيليّ غارة عنيفة على منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية.

فيديو للحظة إستهداف منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/opbWOA9wSu — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 21, 2024 Advertisement

كما شنّت طائرات العدوّ غارة عنيفة على منطقة الليلكي - الحدث.

فيديو للحظة إستهداف منطقة الليلكي - الحدث في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/CI1z5nr9ly — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 21, 2024

دمار كبير في الكفاءات - الضاحية الجنوبية بعد الغارة الإسرائيلية pic.twitter.com/AvCzqpDoTC — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 21, 2024

كذلك، استهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة منطقة الصفير في حارة حريك.