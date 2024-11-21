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لبنان

بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية

Lebanon 24
21-11-2024 | 05:16
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حصل "لبنان 24" على فيديو يُظهر لحظة شنّ العدوّ الإسرائيليّ غارة عنيفة على منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية.
 
 
 
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كما شنّت طائرات العدوّ غارة عنيفة على منطقة الليلكي - الحدث.
 
 
 
 
 
 
 
 
كذلك، استهدفت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة منطقة الصفير في حارة حريك.
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