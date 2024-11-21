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لبنان

خسائر كبيرة جدّاً بسبب صواريخ "حزب الله".. ما هي قيمة الأضرار في شمال إسرائيل؟

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:30
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ذكر موقع "الميادين" أنّ وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أنّ قيمة الأضرار في مستوطنات الشمال، بلغت 5 مليارات شيكل أيّ أكثر من مليار و300 مليون دولار.

وقالت "القناة 12"، إنّ المعطيات حول الدمار في مستوطنات الشمال، أظهرت تضرر 2.585 منزلاً من ضمنها ألف منزل مع أضرار كبيرة نتيجة نيران حزب الله من لبنان.
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وأشارت إلى أنّه في كريات شمونة وحدها هناك أكثر من 300 منزل تضرر، من ضمنها 64 منزلاً مع أضرار كبيرة.

وفي شلومي، هناك 360 منزلاً متضرراً.

أما في المطلة، فهناك 150 منزلاً مع أضرار كبيرة و250 مع أضرار طفيفة.
 
وفي نهاريا، هناك 190 منزلاً متضرراً من بينها 48 منزلاً مع أضرار كبيرة. (الميادين)
 
 
 

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