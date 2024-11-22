ردم حفرة تسببت بها غارة على طريق الخردلي

أنهى الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، ردم الحفرة التي تسببت بها الغارة أمس على طريق النبطية - مرجعيون محلة الخردلي، وأصبحت الطريق سالكة للسيارات، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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