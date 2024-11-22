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لبنان

ردم حفرة تسببت بها غارة على طريق الخردلي

Lebanon 24
22-11-2024 | 04:27
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أنهى الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، ردم الحفرة التي تسببت بها الغارة أمس على طريق النبطية - مرجعيون محلة الخردلي، وأصبحت الطريق سالكة للسيارات، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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