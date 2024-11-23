هكذا سيتعافى لبنان.. إقرأوا آخر تقريرٍ أميركيّ!

نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تقريراً جديداً قالت فيه إن "لبنان يعيش واقعاً قاتماً بسبب الحرب الدائرة على أراضيه"، مشيرة إلى أن لبنان يعتبر ساحة لحرب بالوكالة بين إسرائيل وإيران ويلعب فيها "حزب الله" دوراً مركزياً.

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وتقول المجلة إنَّ " تورط إيران المتزايد من خلال حزب الله يؤكد طموحاتها الإقليمية الأوسع نطاقاً"، وأضافت: "في خضم هذا الشد والجذب، يعاني لبنان بشكل كبير، سواء كساحة معركة أو كرمز لمنافسات أيديولوجية واستراتيجية أكبر في الشرق الأوسط".

الأزمات التي تشل الحياة في لبنان

ويذكر أنه قبل وقت طويل من اندلاع أعمال العنف الأخيرة، كان لبنان يعاني بالفعل من أزمات متشابكة، على رأسها الانهيار الاقتصادي، حيث أدى الانهيار المالي في لبنان إلى تقليص الطبقة المتوسطة، مما دفع معدلات الفقر من 12% في عام 2012 إلى ما يقدر بنحو 44% بحلول عام 2022.

ويواجه لبنان، الذي يعد بالفعل أحد أكثر بلدان العالم مديونية، دماراً اقتصادياً جديداً، حيث يتنبأ البنك الدولي بأن يؤدي الصراع المستمر إلى خسائر اقتصادية مباشرة تبلغ 8.5 مليار دولار.

كذلك، حدث عجز في القطاع الزراعي، الذي يساهم بشكل كبير في الدخول الريفية، بسبب العنف الدائر.





ويعاني لبنان أيضاً من جمود سياسي أساسه عدم تمكن القادة السياسيين من انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد. أيضاً، يعاني النسيج الاجتماعي في لبنان من انقسام شديد، وتفاقمت الانقسامات الطائفية بعد استهداف القوات الإسرائيلية معاقل حزب الله في المناطق ذات الأغلبية الشيعية؛ فالبعض يرى أن حزب الله يدافع عن لبنان والبعض الآخر يشكك في ذلك ويطالب بنزع سلاحه والانخراط في العملية السياسية فحسب؛ ويؤدي هذا التفاوت في الآراء إلى تعميق الاستياء وتأجيج المظالم القائمة بين الطوائف الدينية في لبنان.

التداعيات الإنسانية

وتناول التقرير الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب جنوب لبنان ووصفتها بالصادمة. على صعيد الخسائر البشرية، فقد أكثر من 3481 شخصاً حياتهم، وأصيب 14786 شخصاً، وتشرد 1.2 مليون شخص، وهو ما يرسم صورة قاتمة للدمار الذي حل بلبنان. كذلك، يعيش أغلب النازحين في ظروف مزرية، مع مأوى غير ملائم ومساعدات إنسانية غير كافية.

وبالنسبة للبنية الأساسية، دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية المكثفة البلدات والمدن في جنوب لبنان، حيث أفادت تقارير باستخدام قذائف الفوسفور الأبيض التي لا تدمر الأرواح والمنازل فحسب، بل تخلق أيضاً مخاطر بيئية تهدد جهود التعافي على المدى الطويل.





أما من ناحية التأثير الاقتصادي على العمالة والناتج المحلي الإجمالي، فقد خسرَ أكثر من 166 ألف شخص وظائفهم، ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في لبنان بنسبة 9%. مع هذا، تواجه البلاد مستقبلاً اقتصادياً قاتماً مع شلل السياحة والزراعة والصناعات المصرفية.



حالة حزب الله

كذلك، تقول المجلة إن "الحرب خلّفت خسائر فادحة في حزب الله، سواء على المستوى المادي أو السياسي، فيما دمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية 80% من ترسانة حزب الله بالقرب من الحدود الجنوبية، في حين قُتل كبار القادة، بمن فيهم الأمين العام الشهيد السيد حسن نصر الله".

وعدّت المجلة هذه التطورات تحولاً حاسماً في القدرات العملياتية لحزب الله، وأضاف: "مع ذلك، ورغم هذه الخسائر، ما يزال حزب الله يتمتع بنفوذه، مع تدخل إيران لإعادة تنظيم صفوفه، ويواصل جيل أصغر من القادة، مدفوعاً بالحماسة الإيديولوجية، دعم طموحات حزب الله".

وقالت المجلة إن "تعافي لبنان يتوقف على تضافر الجهود لمعالجة قضاياه العميقة الجذور؛ فالحوار الوطني، الذي يشمل جميع الفصائل، أمر ضروري"، وأضاف: "إن الأولويات الرئيسية تشمل أولاً استراتيجية الدفاع الوطني؛ فتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بدمج قوات حزب الله في القوات المسلحة اللبنانية أمر بالغ الأهمية لتعزيز سيطرة الدولة. كذلك، تشمل الأولوليات القيادة السياسية؛ فانتخاب رئيس وتشكيل حكومة طوارئ سيمهد الطريق للإصلاحات المؤسسية والتعافي الاقتصادي".



كذلك، توضح "فورين أفيرز" أن "الأولوية الإضافية ترتبط بالتماسك الاجتماعي؛ فإعادة بناء الثقة بين المجتمعات اللبنانية؛ أمر حيوي لتجنب المزيد من الصراعات الطائفية واستعادة الاستقرار".





المجلة مضت بالقول أيضاً إنه "إذا استمر الصراع، فإن لبنان يخاطر بالانزلاق إلى مزيد من الفوضى"، وتابعت: "قد ينهار التوازن الدقيق بين مجموعات لبنان الطائفية، مما يؤدي إلى إبطال عقود من التعايش الهش. كذلك، قد تستغل القوى الإقليمية، بما في ذلك إيران وإسرائيل، عدم استقرار لبنان لتحقيق أجنداتها، وتحويل البلاد إلى ساحة معركة طويلة الأمد".