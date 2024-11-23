غارة "البسطة الفوقا".. إليكم عدد الشهداء في الحصيلة المحدثة

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت، أدت في حصيلة ثالثة محدثة وغير نهائية إلى استشهاد خمسة عشر شخصا وإصابة ثلاثة وستين آخرين بجروح.ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.