اجتماع صناعي موسع في غرفة طرابلس

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دعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في شمال لبنان، في بيان، جميع الصناعيين في المنطقة، إلى لقاء صناعي مع الوزير جورج بوشيكيان والذي سيعقد يوم الأربعاء في 27 تشرين الثاني الحالي في مقر الغرفة في طرابلس.وأوضحت الغرفة، في بيانها، "أن هذا اللقاء، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها لتنشيط الدورة الاقتصادية في شمال لبنان، وخصوصا في القطاع الصناعي، وذلك في ظل الازدياد الكبير في إنشاء المصانع بالمنطقة".اضاف البيان:" ويُعد القطاع الصناعي أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد الشمال ولبنان ككل، وهو ركيزة أساسية ضمن مشروع “طرابلس عاصمة اقتصادية للبنان".ختم:" وبحسب إحصاءات دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية، يبلغ العدد الإجمالي للمصانع في لبنان 18,686 مصنعا، منها 8,915 مصنعا تم مسحها ميدانيا وإدراجها في الدليل، و9,771 مصنعا غير ميداني مسجل في مصادر مختلفة، منها غرفة التجارة، البلديات، ومراجع أخرى. أما في شمال لبنان، فيبلغ عدد المصانع 2,037 مصنعا".