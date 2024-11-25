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لبنان

فرنسا تكشف: هذا ما حققته مناقشات "وقف إطلاق النار"

Lebanon 24
25-11-2024 | 13:39
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أعلن قصر الإليزيه، مساء اليوم الاثنين، أن "المناقشات في شأن وقف النار في لبنان حققت تقدما كبيرا وملحوظا"، متمنياً من "إسرائيل ولبنان اغتنام الفرصة المتاحة في أقرب وقت ممكن". (الوكالة الوطنية) 
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