فرنسا تكشف: هذا ما حققته مناقشات "وقف إطلاق النار"

أعلن قصر الإليزيه، مساء اليوم الاثنين، أن "المناقشات في شأن وقف النار في لبنان حققت تقدما كبيرا وملحوظا"، متمنياً من "إسرائيل ولبنان اغتنام الفرصة المتاحة في أقرب وقت ممكن". (الوكالة الوطنية)

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