15
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نفق يربط بين لبنان وسوريا.. تقرير اسرائيلي يكشف تفاصيله
Lebanon 24
26-11-2024
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "عربي 21": أعلن جيش الإسرائيلي، عن سلسلة من الهجمات التي نفذها في سوريا، مشيرا إلى أنه استهدف محاولات "تهريب الأسلحة" إلى حزب الله في لبنان عبر الأراضي السورية، بما في ذلك نفق رئيسي وطويل يمتد بين البلدين.
Advertisement
وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن النفق يمتد طوله إلى 3.5 كيلومتر ويمر بين سوريا ولبنان، واستغرق بناؤه حوالي عشر سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الهجمات نُفذت في الأسابيع الأخيرة كجزء من عدة ضربات استهدفت البنية التحتية لتهريب الأسلحة بين سوريا ولبنان، بما في ذلك الأنفاق تحت الأرض التي تستخدمها وحدة 4400 التابعة لحزب الله".
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن التعاون الوثيق بين إيران وحزب الله أدى خلال السنوات الماضية، إلى إنشاء "مسارات سرية" عبر الأراضي السورية إلى لبنان، وتم نقل آلاف الشاحنات وعشرات الطائرات المحملة بآلاف الصواريخ وأجزاء أخرى من الأسلحة.
وذكرت "يديعوت" أن الممرات التي تديرها إيران لتمويل حزب الله تعمل بالتعاون مع النظام السوري، ويساعد كبار المسؤولين السوريين في تسهيل عمليات نقل الأسلحة عبر طريقتين رئيسيتين، الأولى تخزين الأسلحة في مستودعات للجيش السوري قبل نقلها إلى لبنان..
و"الطريقة الثانية تتمثل في منح تسهيلات كبيرة في المعابر السورية التي تديرها وحدة الأمن العسكري السوري"، بحسب "يديعوت" التي أكدت أن الجيش الإسرائيلي بات قادرا الآن على الكشف عن تولي المسؤولية عن سلسلة من الضربات في سوريا، ضمن حربه المستمرة في لبنان.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن "سلاح الجو نفذ بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات ضربات واسعة، وتمكن من تنفيذ اغتيالات استهدفت وحدة 4400 في حزب الله، ومسارات تهريب الأسلحة المختلفة"، موضحة أنه "تم اغتيال قائد الوحدة في بداية أكتوبر بالعاصمة بيروت، وكذلك خليفته بعد أسابيع في دمشق، إلى جانب اغتيال عدد من القادة الكبار الآخرين في الوحدة".
وفي إطار هذه العمليات، كشف الجيش الإسرائيلي عن ضربات استهدفت أنفاقا تمتد عبر الأراضي السورية إلى لبنان، مشيرا إلى أنه استهدف نفقا استراتيجيا يبلغ طوله حوالي 3.5 كيلومتر، ويمر عبد الحدود بين سوريا ولبنان، وكان يستخدم لتخزين ونقل الأسلحة الاستراتيجية على مدار عشرة أعوام، وتم بناؤه عام 2009، واستمر العمل عليه لمدة عشر سنوات.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان24": هذا هو الموعد المحدد لوقف اطلاق النار
Lebanon 24
"لبنان24": هذا هو الموعد المحدد لوقف اطلاق النار
11:34 | 2024-11-25
25/11/2024 11:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة وثلوج... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
Lebanon 24
أمطارٌ غزيرة وثلوج... الأب إيلي خنيصر: هكذا سيُصبح الطقس مساء اليوم
08:43 | 2024-11-25
25/11/2024 08:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة راقصت حبيبها.. فيديو لطيف يوثق عودة علاقتهما شاهدوه
Lebanon 24
فنانة شهيرة راقصت حبيبها.. فيديو لطيف يوثق عودة علاقتهما شاهدوه
09:10 | 2024-11-25
25/11/2024 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استئصال كليته لإصابتها بـ "مرض السرطان".. فنان لبناني يكشف عن حالته الصحية (فيديو)
Lebanon 24
بعد استئصال كليته لإصابتها بـ "مرض السرطان".. فنان لبناني يكشف عن حالته الصحية (فيديو)
13:19 | 2024-11-25
25/11/2024 01:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة "توقيت وقف إطلاق النار".. التفاصيل الكاملة
Lebanon 24
هذه قصة "توقيت وقف إطلاق النار".. التفاصيل الكاملة
12:00 | 2024-11-25
25/11/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
06:56 | 2024-11-26
جلسة لمجلس الوزراء... هذا موعدها
08:12 | 2024-11-26
خلال الساعات المقبلة... هذا ما ستقوم به إسرائيل في الضاحية الجنوبية
08:00 | 2024-11-26
أضرارٌ وخسائر كبيرة... تقريرٌ يكشف ما فعلته صواريخ "حزب الله" بإسرائيل
07:55 | 2024-11-26
ميقاتي ترأس اجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة متابعة خطة العمل للخروج من اللائحة الرمادية"
07:34 | 2024-11-26
بالصور والفيديو... غارة إسرائيليّة على منطقة النويري في بيروت
07:34 | 2024-11-26
أهداف كثيرة عير مسبوقة.. تهديد إسرائيلي جديد للضاحية الجنوبية
فيديو
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 60 ألف قطعة سلاح ومعدات عسكرية.. الجيش الإسرائيلي يعرض "غنائم" استولى عليها في جنوب لبنان (فيديو)
23:24 | 2024-11-25
26/11/2024 15:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هي مدربة أسود.. شجار بين أرملة الفنان الشهير وأشقائه في جنازته شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
00:01 | 2024-11-25
26/11/2024 15:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
26/11/2024 15:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24