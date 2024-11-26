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لبنان

"التيار": الأولوية الآن هي لعودة المهجرين وإعادة تكوين السلطة

Lebanon 24
26-11-2024 | 23:23
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رحّب التيار الوطني الحر بـ"وقف إطلاق النار الذي يوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان بعد شهرين من القتل والتدمير والتهجير".

واعتبر في بيان أن "الأولوية الآن هي لعودة المهجرين سريعًا إلى ارضهم ولإعادة تكوين السلطة بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز قدرات الدفاع الوطني وحماية السيادة والحقوق، ومواكبة عودة المهجرين بوضع الخطط الوطنية لاعادة الإعمار".
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كما دعا "التيار" جميع اللبنانيين لأخذ العبر من هذه الحرب على كل المستويات، ومقاربة اليوم التالي بعد انتهاء الحرب بأعلى درجات الوعي الوطني والمسؤولية السياسية.
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