رسالة من مدير عام وزارة التربية إلى المعلمين والمعلمات.. هذا ما جاء فيها

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وجه المدير العام لوزارة التربية عماد الأشقر رسالة إلى معلمي ومعلمات لبنان جاء فيها: "إلى المعلمين والمعلمات الأوفياء..إلى الصامدين الصابرين الذين لم يتركوا رسالتهم، وانبروا يستكملون دورهم الريادي، مؤمنين بأنهم حملة أمانة الوطن بين كتبهم ودفاترهم وبأنهم المرابضون على جبهات التعليم يشعون النور من سراديب العتم ليدحروا الجهل وينتصروا على العدو".اضاف: " أنتم، أثبتم انتماءكم، ووطنيتكم، ومناقبيتكم، ومسؤوليتكم، فأي تبجيل أيها الأساتذة قد يفيكم وأي قول قد يكفيكم؟".تابع:" يا حماة العقول، يا نِبراس ضوء لا يعرف الأفول، يا من سطرتم بصمودكم أبهى آيات الثبات، هنيئا لكم الانتصار، فأنتم أيقونة شموخ لم ولن تعرف الانكسار.كما في الصفوف كنتم تدرسون، ها أنتم كنتم في الصفوف الأمامية تصدرون للعالم دروس الإباء والوفاء فألف ألف تحية لكم".وفي الختام ولأرواح الشهداء منكم الرحمة، ولجرحاكم الشفاء، ولنازحيكم العودة...أنتم أيها الأساتذة قد أثبتم ثباتكم، فطوبى لوطن أنتم فيه المعلمون". (الوكالة الوطنية للإعلام)