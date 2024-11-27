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لبنان

للقادمين إلى بيروت.. هذا ما يشهده أوتوستراد جونية

Lebanon 24
27-11-2024 | 06:24
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عبر حسابها على "اكس" أنه "استثنائياً، تم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور على المسلك الغربي للاوتوستراد. 
 
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