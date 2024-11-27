للقادمين إلى بيروت.. هذا ما يشهده أوتوستراد جونية

أعلنت غرفة "التحكم المروري" عبر حسابها على "اكس" أنه "استثنائياً، تم تحويل الطريق البحرية لتصبح وجهة السير من جونية باتجاه بيروت تسهيلا لحركة المرور على المسلك الغربي للاوتوستراد.

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