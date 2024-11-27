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لبنان
شيخ العقل شكر الجهود لوقف العدوان ودعا إلى استعادة الثقة والنهوض بالوطن
Lebanon 24
27-11-2024
|
07:04
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اجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى اتصالات هاتفية بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، وشكرهم على "الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي وتكللت بدخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، وبالتالي ابطال مفاعيل العدوان وتحقيق أطماع العدو ووقف نزيف التضحيات المؤلمة على مستوى البشر والحجر في مرحلة كانت الأخطر على مدى شهرين ونيف".
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وكان الاتصال مناسبة أعرب فيه الرئيس بري لشيخ العقل، عن "الامتنان والعرفان بالجميل باحتضان ابناء الجبل للنازحين، جبل الحكمة والصمود والوحدة الوطنية"، مشيرا الى ان "الامور ستكون متجهة الى الأفضل باذن الله".
ورد الشيخ ابي المنى، مؤكدا أن "ما قام به ابناء الجبل، انما واجب إنساني وأخلاقي واجتماعي، نابع عن قيم ومبادئ لطالما تميزوا بها وضحوا لاجلها وستبقى كذلك".
من جهة ثانية هنأ الشيخ ابي المنى في بيان "اللبنانيين عموما وابناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية خصوصا، على العودة الى الارض التي هي حق مقدس لأبنائها بوجه الظلم والانطلاق بمرحلة جديدة، يحدونا الامل بحلول الاستقرار والسلام المنشود، رغم كل الالام والتضحيات المجبولة بالدماء احيانا، وبعد فترة حرجة جدا مليئة بالتحديات وما تحملتموه خلالها من فترة قاسية والكثير من الصبر".
وقال: "كنا ولا نزال نراهن على مرجعية الدولة ومؤسساتها، خصوصا العسكرية والأمنية منها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني الذي قدم العشرات من ضباطه وجنوده خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم. واننا نتطلع بان يضطلع بدوره في تنفيذ بنود الاتفاق والقرار 1701 ذات الصلة والانتشار العسكري السريع على الحدود، باعتباره كان وسيبقى الحصن الوطني الضامن والمنيع ويجب على الجميع الانضواء تحت قيادته".
وأمل شيخ العقل من المسؤولين واركان الدولة جميعا، "بعد طي صفحة العدوان، التركيز وبذل الجهود في المرحلة الجديدة على ما يؤدي لاستعادة الثقة الخارجية والداخلية بالوطن، ووضع الدولة على سكة النهوض، ويكون على رأس اولوياتها انتخاب رئيس الجمهورية فورا وتشكيل حكومة قادرة، وهو ما شددت عليه القمة الروحية اخيرا وما نتمناه لإنقاذ الوطن وصون الكرامة وتحقيق السلام المنشود". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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