وزير الدفاع التقى سفيرة السويد لمناسبة تسلمها مهامها

التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم، سفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها الديبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما بعد سريان اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان.

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