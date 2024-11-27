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لبنان

وزير الدفاع التقى سفيرة السويد لمناسبة تسلمها مهامها

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:06
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التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم، سفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها الديبلوماسية كسفيرة لبلادها لدى لبنان وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما بعد سريان اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان.
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