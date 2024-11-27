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لبنان

قرار جديد من وزير التربية بشأن المدارس.. هذا ما تضمنه

Lebanon 24
27-11-2024 | 07:31
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي أنه بعد إعلان وقف العدوان   ودخول البلاد في مرحلة وقف إطلاق النار ، فإن الإدارة في وزارة التربية والتعليم العالي سوف تتابع بالمرونة عينها تأمين التعليم والملاءمة مع المتغيرات على الأرض .
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ونظرا إلى ان الأساتذة والأهالي باشروا في مناطق عديدة تفقد الأضرار التي لحقت بمنازلهم ، او العودة حيث يمكنهم ذلك ، فقد بدأت المدارس الرسمية المعتمدة كمراكز للإيواء تشهد عملية مغادرة الأهالي وتحتاج إلى تقييم للإصلاحات المطلوبة لتعود إلى ممارسة وظيفتها الطبيعية في تقديم التعليم .
وبناء على تطور المعطيات على الأرض ، دعا الوزير الحلبي المدارس والمؤسسات التربوية الخاصة ، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة ، إلى العودة إلى التدريس الحضوري متلازما مع التعليم من بعد حتى نهاية العام الحالي 2024 ، وذلك بسبب وجود عائلات كثيرة في الخارج .
كذلك فإن المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية التي تعمل بصورة طبيعية مع هيئتها التعليمية وتلامذتها ، فإنها تستمر بالعمل التعليمي بدوامها الطبيعي.
أما المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية ، إن كانت مخصصة سابقا للإيواء أو للتعليم في دوامين بحسب المداورة ، على مجموعتين أسبوعيا ، فتبقى مقفلة حتى نهاية هذا الأسبوع وتستعيد عملها التربوي ابتداء من يوم الإثنين المقبل .مع دعوة مديري هذه المدارس الرسمية إلى إجراء عملية مسح وتقييم لواقع مدارسهم ، وإبلاغ المناطق التربوية ومديريات التعليم المعنية بواقع مدارسهم.
وكلف الوزير الإدارة ، ووحدة الهندسة في الوزارة الإطلاع على اوضاع الأبنية المدرسية وإعداد تقارير حول الحاجة إلى الإصلاحات وتقييمها تمهيدا لإجراء اللازم .
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