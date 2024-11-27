"اليونيفيل": نُرحّب بإعلان وقف الأعمال العدائية

صدر عن "اليونيفيل" البيان التالي:

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ترحّب اليونيفيل بإعلان وقف الأعمال العدائية والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام.سوف نتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار.كما سنواصل أداء المهام المنوطة بنا، وقد بدأنا بالفعل في تعديل عملياتنا بما يتلاءم مع الوضع الجديد.لقد عانى المدنيون على جانبي الخط الأزرق كثيراً بسبب هذا النزاع. ومن أجلهم، فإننا نحثّ كافة الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل نصّاً وروحاً.إن اليونيفيل وجنود حفظ السلام التابعين لها من نحو 48 دولة ظلّوا في مواقعهم وهم الآن على أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الجديدة وفي تنفيذهما للقرار.