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لبنان

الهُدنة لـ60 يوماً فقط؟ هوكشتاين يكشف!

Lebanon 24
27-11-2024 | 15:28
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قال المُوفد الأميركي آموس هوكشتاين، اليوم الأربعاء، أن لبنان يشهد وقفاً دائماً للنار وليس هُدنة لمدّة 60 يوماً، مشيراً إلى أن الفترة المذكورة مُتاحة لانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
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وفي حديثٍ له عبر قناة الـ"LBCI"، قال هوكشتاين: "وسّعنا لجنة المراقبة لتضم الى جانب لبنان واسرائيل واليونيفيل كلاً من فرنسا والولايات المتحدة التي ترأس اللجنة".
 
وذكر أن "هذه اللجنة تتلقى الخروقات إن وجدت وتتصرف على الفور لكي لا يبقى الجنوب اللبناني أرضا خصبة للجماعات الإرهابية"، على حدّ وصفه.
 
وختم: "على اللبنانيين أن يقوموا بدورهم وعلى المجلس النيابي أن يجتمع لانتخاب رئيس ومن ثم تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات
 
 
إلى ذلك، قال هوكشتاين في حديثٍ عبر قناة "الجديد" إن "ليس هناك أي مستند يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار وكل الضمانات التي قدمناها للبنان موجودة داخل هذا الإتفاق"، وأضاف: "سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له كما سنعمل مع المجتمع الدولي جنباً إلى جنب".
 
وتابع: "حزب الله انتهك القرار 1701 لمدة أكثر من عقدين وإذ انتُهكت القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك".
 
وأكمل: "على حزب الله وبقية الأطراف احترام دولة القانون ووقف إطلاق النار فرصة للبنان واللبنانيين، وسيكون على الجيش اللبناني الانتشار في الجنوب فوراً".
 
وقال: "الناس يعودون إلى منازلهم والقوى الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني وأنصح المدنيين بالاستماع إلى أجهزة الأمن التابعة للجيش اللبناني".
 
وختم: "هدفي كان إنقاذ المدنيين في لبنان وإسرائيل وسأستمر بهذا العمل والأهم أنني أردت دائماً العمل في إتجاه وقف إطلاق النار".
 

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