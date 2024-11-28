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لبنان

لودريان يُتابع الجلسة التشريعية العامة

Lebanon 24
28-11-2024 | 05:45
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حضر الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان الجلسة التشريعية العامة في مجلس النواب.
 
 
وكان لودريان التقى برّي قبل انتقاله إلى المجلس النيابيّ لحضور الجلسة التشريعيّة.
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