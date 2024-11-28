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لبنان

حمدان: منفتحون للنقاش والحوار ضمن الأطر الدستورية

Lebanon 24
28-11-2024 | 06:12
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أشار النائب فراس حمدان، اليوم الخميس إن "كان من فائدة لجلسة اليوم هو تحديد موعد لانتخاب رئيس".

أضاف: "نحن منفتحون للنقاش والحوار ولكن من ضمن الاطر الدستورية التي تتكرس في جلسة انتخاب الرئيس بدورات متتالية"، معتبراً أنّ "القوانين التي عرضت اليوم هي "ترقيع" والسبب الأساسي لكلّ ما يحدث هو عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة".
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