البيسري عاد العسكريين الجرحى: نشيد بتضحياتكم

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عاد المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، برفقة وفد من ضباط المديرية، العسكريين الجرحى الذين اصيبوا جراء الاعتداءات الاسرائيلية على مراكز الامن العام الحدودية. وتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة الى عائلاتهم ومراكز عملهم، مشدداً على "وقوف المديرية بجانبهم"، ومشيداً "بتضحياتهم في وجه هذه الاعتداءات الهمجية".