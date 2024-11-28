فيصل كرامي: وفى الرئيس بري بما وعد به

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كتب النائب فيصل كرامي على منصة "اكس" :- صوتنا بداية ضد الفراغ، نحن ضد الفراغ في المؤسسات وخصوصا المؤسسات الامنية، واخترنا التمديد للضباط من رتبة عميد وما فوق وصولا الى قائد الجيش ورؤساء الاجهزة الامنية لمدة سنة وذلك في محاولة لتقليل الضرر قدر الامكان ورفع الظلم عن من يستحقون. علما اننا كنا نتمنى ان نسير بالتمديد لكل العسكريين ولكل الضباط..وفى الرئيس نبيه بري بما وعد به عبر تحديده ليوم ٩ كانون الثاني موعدا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ونأمل لحينه ان نكون قد توافقنا على اسم رئيس ننتخبه ومعه تنطلق العجلة الدستورية".