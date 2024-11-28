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لبنان

إتّصالات إسرائيليّة باللبنانيين... ما هو مضمونها؟

Lebanon 24
28-11-2024 | 10:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ لا يزال يتّصل بالمواطنين وخصوصاً المتواجدين في القرى الحدوديّة الأماميّة.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ العدوّ يطلب من المواطنين مُغادرة المناطق.
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