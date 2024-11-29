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لبنان

يديعوت أحرونوت: "حزب الله" لم يكن قريباً من الهزيمة

Lebanon 24
29-11-2024 | 06:00
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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان هو عملياً "تطبيق واسع للقرار 1701 بقيادة أميركية". 

وفي تقرير لها، قالت الصحيفة إنّ المحبطين من الاتفاق في إسرائيل يتجاهلون وقائع أساسية، أولها أنّ "حزب الله لم يُهزم، ولم يكن قريباً من الهزيمة"، مشدّدةً على أنّه "تعرّض لضربات قاسية جداً، لكنّه واصل القتال". 
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وأضافت أنّ "الكثير من الإسرائيليين يرون قوة إسرائيل العسكرية لكن لا يفهمون لماذا لا تنجح في تحقيق صورة وضع جديد من دون أيّ تهديد، وفي أن تملي على لبنان تجريد حزب الله من سلاحه وإقامة حزام أمني". 

وفي هذا السياق، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ "كلّ من يفهم شيئاً عن لبنان، يعرف أنّ هناك أموراً لا يمكن تحقيقها بواسطة الدبابات والصواريخ، أو حتى بتفجير البيجرات".

كذلك، تطرّقت الصحيفة إلى الحديث عن عدم عودة المستوطنين إلى الشمال، مشيرةً إلى أنّ "المشكلة هي أنّ الكثيرين من نازحي الشمال اعتادوا على الحياة المريحة في منطقة الوسط، فيما من غير المؤكد أنّهم سيعودون". 

ونقلت الصحيفة عن رؤساء السلطات المحلية في الشمال خشيتهم من أنّ "شريحة الفقراء الذين لا يستطيعون العيش في غوش دان وهشفيله وتحديداً الشبان، سيحاولون تحقيق أحلامهم في الوسط". (الميادين)
 
 
 

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