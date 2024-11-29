في بلدة عكارية.. خطفوه وسلبوه مبلغًا من المال!

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وفي تفاصيل الحادث ،اعترضت كنوج سيارة مرسيدس ٣٠٠ سوداء، وأنزلته من فان تويوتا أبيض يوزع فيه السمك في منطقة وادي خالد.من ثمّ، اعصب الخاطفون عينيه، واقتادوه إلى منطقه مجهولة، ورموه في منطقة العبده، الطريق البحرية، وقاموا بسلبه مبلغ الفين دولار أميركي، واخذوا ما تبقى في ألفان من سمك وفروا إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".