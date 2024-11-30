بعد الحرب.. قطاعٌ يتنفس الصعداء

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بعدما فقدت 90 بالمئة من حركتها، تستعد المطاعم في كافة المناطق اللبنانية لعودة الحركة إليها بعد خسائر كبيرة تعرّضت لها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في تشرين الأول 2023 ما أدى إلى إقفال نحو 600 مطعم وتضرر عدد كبير منها.ومع إعلان اتفاق وقف النار، لاحظ اللبنانيون ان عددا كبيرا من المطاعم وأماكن السهر أعلن عن حفلات ستُقام نهاية الأسبوع الجاري لتُعلن بذلك عودة الحياة إلى بيروت عاصمة الحياة والسهر.وعُلم ان عددا من المطاعم التي أقفلت في وسط بيروت تستعد لإعادة فتح أبوابها لاسيما مع اقتراب موسم الأعياد، تزامنا مع التحضير لإطلاق احتفالات ومعارض ميلادية في أسواق العاصمة.ويُعول العديد من أصحاب المطاعم على عودة المغتربين في فترة الأعياد لإحياء القطاع من جديد وتعويض ولو جزء بسيط من الخسائر.