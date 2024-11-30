مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مجدل زون.. ووقع إصابات طفيفة

Advertisement

استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع رابيد في بلدة مجدل زون في القطاع الغربي السيارة كانت متوقفة من دون وجود أشخاص بداخلها، ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة خارج السيارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".