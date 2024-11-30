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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مجدل زون.. ووقع إصابات طفيفة

Lebanon 24
30-11-2024 | 03:05
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استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع رابيد في بلدة مجدل زون في القطاع الغربي السيارة كانت متوقفة من دون وجود أشخاص بداخلها، ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة خارج السيارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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اسرائيل

استهداف

مجدل زون

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