بعد تهديدات العدوّ... بلديّة دير سريان تدعو الى إخلاء البلدة فوراً

أصدرت بلدية دير سريان بيانا جاء فيه: "بعد التهديدات التي اطلقها العدوّ بعدم العودة للقرى المتاخمة للحدود ، والتي شملت بلدتنا، وبعد مراجعة المعنيين ندعو الاهل الكرام لإخلاء البلدة حفاظا على سلامتهم".

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