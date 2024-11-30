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لبنان

بعد تهديدات العدوّ... بلديّة دير سريان تدعو الى إخلاء البلدة فوراً

Lebanon 24
30-11-2024 | 06:31
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أصدرت بلدية دير سريان بيانا جاء فيه: "بعد التهديدات التي اطلقها العدوّ بعدم العودة للقرى المتاخمة للحدود ، والتي شملت بلدتنا، وبعد مراجعة المعنيين ندعو الاهل الكرام لإخلاء البلدة حفاظا على سلامتهم". 
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