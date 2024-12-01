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لبنان

هذا ما تفعله إسرائيل في سماء لبنان.. تقريرٌ يتحدّث

Lebanon 24
01-12-2024 | 02:48
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قالت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه من المُقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً لها يوم الثلاثاء المُقبل في مستوطنة نهاريا المُحاذية للحدود مع لبنان، وذلك لبحث مخطط إعادة السكان والإعمار.
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي يشغل في أي وقت عدداً كبيراً من الطائرات المقاتلة والطائرات من دون طيار التي تقوم بدوريات في سماء لبنان، مشيرة إلى أن هذه الطائرات تعمل على تحديد أماكن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي.
 
 
 
 
وأوضحت الصحيفة أن الطائرات تعمل أيضاً على مراقبة عناصر "حزب الله" الذين يحاولون الوصول إلى قرى جنوب لبنان لحفظ الأسلحة والذخيرة، مشيرة إلى أنه "تم العثور على جثث لأشخاصٍ مدفونين تحت أنقاض المباني في الميدان، كما جرى رصد محاولات عناصر عديدة لتشغيل منصات إطلاق الصواريخ، لكن من المشكوك فيه ما إذا كانوا يعتزمون إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية". 
 
 
 
 
وقالت الصحيفة إن "إسرائيل عازمة على الرّد بالنار ضدّ أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار"، وتُضيف: "يقدر الجيش الإسرائيلي أن هذه الحقيقة ستتأسس في لبنان وفي صفوف نشطاء حزب الله خلال فترة قصيرة".
 
 
 
 
 
 

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