هذا ما تفعله إسرائيل في سماء لبنان.. تقريرٌ يتحدّث

قالت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه من المُقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً لها يوم الثلاثاء المُقبل في مستوطنة نهاريا المُحاذية للحدود مع لبنان، وذلك لبحث مخطط إعادة السكان والإعمار.

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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن سلاح الجو الإسرائيلي يشغل في أي وقت عدداً كبيراً من الطائرات المقاتلة والطائرات من دون طيار التي تقوم بدوريات في سماء لبنان، مشيرة إلى أن هذه الطائرات تعمل على تحديد أماكن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرات تعمل أيضاً على مراقبة عناصر "حزب الله" الذين يحاولون الوصول إلى قرى جنوب لبنان لحفظ الأسلحة والذخيرة، مشيرة إلى أنه "تم العثور على جثث لأشخاصٍ مدفونين تحت أنقاض المباني في الميدان، كما جرى رصد محاولات عناصر عديدة لتشغيل منصات إطلاق الصواريخ، لكن من المشكوك فيه ما إذا كانوا يعتزمون إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".