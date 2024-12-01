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لبنان

حاولوا مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية.. الجيش ينقذ 17 سوريًّا

Lebanon 24
01-12-2024 | 05:58
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 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30 /11 /2024، تمكنت دورية من القوات البحرية  من إنقاذ 17 سوريًّا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية، وذلك بعد تعطُّل مركبهم قبالة شاطىء شكا - البترون. وقد عمل الجيش على اسعافهم بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني، كما تولى نقل المركب إلى الشاطئ".
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