حاولوا مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية.. الجيش ينقذ 17 سوريًّا

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 30 /11 /2024، تمكنت دورية من القوات البحرية من إنقاذ 17 سوريًّا أثناء محاولتهم مغادرة لبنان عبر البحر بطريقة غير شرعية، وذلك بعد تعطُّل مركبهم قبالة شاطىء شكا - البترون. وقد عمل الجيش على اسعافهم بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني، كما تولى نقل المركب إلى الشاطئ".

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