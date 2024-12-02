حمية: التواصل مع الجانب السوري لترميم معبر مطربا وعودة الحركة عبره سريعا

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كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية على منصة "إكس": "زيارة تفقدية لمعبر مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان في منطقة القصر في الهرمل، الذي تعرض لأكثر من استهداف من العدو الاسرائيلي داخل الأراضي السورية، حيث نقوم بشكل مستمر بالتواصل مع الجانب السوري لترميمه وعودة الحركة عبره في أسرع وقت ممكن".