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لبنان

أبي رميا: خطران داهمان على لبنان

Lebanon 24
02-12-2024 | 07:35
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كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": "‏اشتعلت الحرب من جديد في سوريا. خطران داهمان على لبنان:

1- بعد ان كان عدد كبير من النازحين السوريين قد عاد إلى سوريا نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان، يكمن الخوف اليوم من نزوح معاكس من جديد من سوريا إلى لبنان.
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2- الخشية الجدية من تسلل مقاتلين ينتمون الى جماعات مسلحة متطرفة من سوريا إلى لبنان مما يذكرنا بالحقبة السوداء التي انتهت بعملية "فجر الجرود".

هذه الأخطار تتطلب خطة عمل طارئة بقرار سياسي واضح وبتنسيق دقيق بين الجيش والأجهزة المعنية وخاصة الامن العام على الحدود اللبنانية السورية لمنع تدفق السوريين مجددا إلى لبنان.

الخطر حقيقي ومواجهته واجب وطني".
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