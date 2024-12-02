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لبنان

بعد إصابة جندي لبناني خلال إحدى الهجمات.. هذا ما قالته إسرائيل

Lebanon 24
02-12-2024 | 08:07
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صرح الجيش الإسرائيلي أنه على علم بالتقارير حول إصابة جندي لبناني خلال إحدى الهجمات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الحادثة قيد التحقيق.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات استهدفت آليات وبنية تحتية عسكرية مرتبطة بإنتاج الصواريخ التابعة لحزب الله في منطقة البقاع. كما شملت العمليات ضربات قرب الحدود السورية-اللبنانية في الحرمل، حيث تُستخدم هذه المواقع لنقل الأسلحة، ما اعتبره الجيش تهديدًا مباشرًا لإسرائيل.
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