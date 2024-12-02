أمن الدولة تابع تركيب العدادات.. وألزم أصحاب المولدات في الميناء بالقرارات الوزارية

قامت دورية من أمن الدولة بجولة على مولدات الاشتراك في مدينة الميناء، حيث جرى تبليغ اصحابها الحضور الى مديرية الشمال في امن الدولة وذلك لفتح محاضر وابلاغهم قرار الوزراة الذي يلزمهم تركيب عدادات للمشتركين.

Advertisement