عن مصير "هدنة لبنان".. ماذا أعلنت أميركا؟

أعلن البيت الأبيض، أن "آلية مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان تؤدي مهامها رغم وجود ضربات متقطعة".

وذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تعمل بشكل يومي من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".

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وأشار إلى أنَّ "حركة حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل لاتفاق في غزة"، وقال: "نحن نعمل مع قطر وتركيا ومصر من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني".

بدوره، قال المتحدث باسم "البنتاغون" إنه "على الرّغم من بعض الحوادث، فإنّ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله صامد"، وقال: "ليس لدينا أي قوات على الأرض في لبنان لمراقبة وقف إطلاق النار".

