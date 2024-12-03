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لبنان

بالصور: حريق داخل محل لبيع المواد الغذائية في جبل محسن

Lebanon 24
03-12-2024 | 00:18
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شب حريق ليلا داخل محل لبيع المواد الغذائية في منطقة جبل محسن - حارة المشارقة وقد امتدت النيران لتطال أسلاك الكهرباء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وهرعت فرق الدفاع المدني وفرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان لاخماد النيران والذي يرجح انها اندلعت نتيجة ماس كهربائي.
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