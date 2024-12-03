بالصور: حريق داخل محل لبيع المواد الغذائية في جبل محسن

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شب حريق ليلا داخل محل لبيع المواد الغذائية في منطقة جبل محسن - حارة المشارقة وقد امتدت النيران لتطال أسلاك الكهرباء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وهرعت فرق الدفاع المدني وفرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان لاخماد النيران والذي يرجح انها اندلعت نتيجة ماس كهربائي.