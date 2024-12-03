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لبنان

بوشكيان وكلاس بحثا مع المطران ضاهر في أوضاع منطقة بعلبك الهرمل

Lebanon 24
03-12-2024 | 03:23
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زار وزير الصناعة جورج بوشكيان والشباب والرياضة جورج  كلاس، مطران طرابلس والشمال للروم الكاثوليك المتروبوليت ادوار ضاهر في مقر  المطرانية في ضهر العين - طرابلس، ونقلا له، تحيات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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تم خلال اللقاء، البحث في الشؤون العامة والقضايا التي تتعلق بأوضاع منطقة بعلبك الهرمل، وكيفية العمل للنهوض بالمنطقة بعد وقف إطلاق النار، بالاضافة إلى شؤون إغاثية تدعم صمود الاهالي في قراهم وبلداتهم، وتؤكد رعاية الدولة لحاضرهم ودعمها لمستقبلهم".
 
ووضع المطران ضاهر الوزيرين بوشكيان وكلاس، في اجواء اتصالاته مع الرئيس ميقاتي والمسؤولين لتعزيز  العودة الكريمة للاهالي، ووجوب رعاية شؤونهم وإحتضانهم"، منوها "بالتضامن المجتمعي الحقيقي  الذي تظهّر بوضوح بين ابناء الوطن"، متمنيا "للبنان الوصول إلى حال السلام الدائم واعادة انطلاق الحياة من جديد".
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