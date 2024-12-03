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لبنان
الجيش: تفجير ذخائر في منطقتي زبقين - صور وأرنون - النبطية
Lebanon 24
03-12-2024
|
03:53
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 3 /12 /2024، ما بين الساعة 10.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقتي زبقين - صور وأرنون - النبطية".
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