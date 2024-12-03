الجيش: تفجير ذخائر في منطقتي زبقين - صور وأرنون - النبطية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 3 /12 /2024، ما بين الساعة 10.30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقتي زبقين - صور وأرنون - النبطية".

Advertisement